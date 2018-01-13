Suudi Arabistan'da bir ilk, kadınlar futbol maçını stadyumda izledi

Suudi Arabistan'da kadınlar dün akşam Al Ahli-Al Batin maçına giderek ilk kez bir futbol maçını stadyumda izlemiş oldu

Kadın taraftarlar maç öncesi "kadınlara mahsus" girişlerde kuyruklar oluşturdu.Ülkede kadınlar artık kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın üç büyük şehirde (Riyad, Cidde ve Dammam) stadyumlara girebilecekler.Cuma akşamı Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra kadın taraftarlar Cumartesi günü de Cidde'deki Kral Abdullah Spor Tesisleri'nde Al Hilal ve Al İttihad takımları arasındaki maçı izleyebilecekler.18 Ocak'ta ise ülkenin doğusundaki Dammam kentinde Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al İttifak-Al Faysali maçı da kadın taraftarlara açık olacak.

Stadyumda nerede oturacaklar?

Kadınlar maçları stadyumda kendilerine ayrılan, eşleri ve çocukları ile ya da yalnız olarak oturabilecekleri özel bölümlerden izleyecek. Bu bölümlerde oturan kadınlara erkeklerin eşlik etmesi koşulu aranmayacak.Stadyumların kafe ve kantin gibi bölümleri de kadınların ayrı oturabilecekleri şekilde düzenleniyor.