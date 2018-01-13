13/01/2018 07:42


ABD Başkanı Trump'tan kritik İran kararı

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump aldığı son karar ile İran ile nükleer anlaşmayı uzatacak

Trump'ın imzalayacağı feragat ile İran'a uygulanan yaptırımların 120 gün daha ertelenmesi söz konusu olacak.Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre eğer 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.Ancak Beyaz Saray bu sürenin sonsuza dek gitmesini istiyor.

Trump uzun zamandır eleştirdiği anlaşmadan çekilebileceğini aktarmıştı.İran eğer ABD anlaşmadan çekilirse bundan ötürü yas tutmayacaklarını açıklamıştı.İran çok uzun zamandır nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü söylüyor.

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