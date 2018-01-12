Birleşmiş Milletlerden ABD Başkanı Trump'a sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, ABD Başkanı Donald Trump'ı göçmenler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle eleştirdi

Rupert Collville İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada "Doğrulanırsa, bunlar ABD Başkanı tarafından yapılan şoke edici ve utanç verici açıklamalar. Üzgünüm, ama burada kullanılacak 'ırkçı'dan başka bir kelime yok" dedi.

Collville, "Ülkeleri, kıtaları tümüyle 'bok çukuru' diye tanımlayıp, kestirip atamaz, bunların beyaz olmayan tüm nüfuslarının bu yüzden hoş karşılanmayacağını söyleyemezsiniz" diye konuştu.

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek bazı Kongre üyelerine hitaben "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dediğini yazmıştı.

Washington Post'un haberine Beyaz Saray'dan yalanlama gelmedi.

'Irkçılık ve yabancı düşmanlığını teşvik'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville ise Trump'ın, Afrika ülkeleri ve Haiti yerine nüfusu büyük ölçüde beyaz olan "Norveç gibi ülkelerden göçmen alınması gerektiği sözleri konusunda da "Norveç için yapılan olumlu yorumun altında yatan anlayış çok açık" dedi.

Colvillei, "Daha önce Meksikalıları ve Müslümanları kötülediği yorumları, ulus ve din temelinde grupların tamamını hedef alan yasa teklifleri ve Charlottesville'de beyazların üstünlüğünü savunanların ırkçı ve Yahudi karşıtı eylemlerini açıkça kınamakta isteksiz davranması, tüm bunlar İkinci Dünya Savaşı ve Yahudi Soykırımı'ndan sonra dünyanın yerleştirmek için çok çalıştığı tüm değerlere aykırı " ifadelerini kullandı.

"Meselenin sadece kaba bir dil kullanılması olmadığını" belirten BM yetkilisi, bunun aynı zamanda insanlığın en kötü yanına kapı açılması ve potansiyel olarak çok sayıda insanın hayatını mahvedebilecek ırkçılık ve yabancı düşmanlığını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Colville ayrıca "Bu belki de, önemli bir siyasi ismin sarf ettiği bu tür sözlerin en büyük zararı verecek tehlikeli bir sonucu" diye konuştu.

Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah ise konu ile ilgili açıklamasında, "Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır" demişti.

Shah açıklamasının devamında, "Başkan Trump, ulusumuza katkı verebilecek, ekonomimizi güçlendirecek ve topluma yararı olacak kişileri kabul etme konusunda kalıcı çözümler aramaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta önce de Haitililer için "Hepsi AIDSli" ifadesini kullandığı bildirilmişti.Trump bu hafta içinde ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etmişti

El Salvadorlulara, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından ABD'de Geçici Koruma Statüsü altında oturum izni verilmişti.Trump yönetimi dört ay önce de Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe