Türkiye'nin AB üyeliği, Türk halkının AB Desteği ve AB Algısı

Avrupa Birliği AB ile Türkiye arasındaki inişli çıkışlı ilişki, her dönem konuşulan önemli siyasi başlıklardan oldu. Türkiye’nin AB üyeliği süreci 1963 yılında başlayan, ancak hala devam etmekte olan bir serüven. Ne zaman tamamlanacağı konusunda ise henüz kimsenin bir fikri yok. İşte detaylar haberimizde

AVRUPA-AB ile Türkiye arasındaki inişli çıkışlı ilişki, her dönem konuşulan önemli siyasi başlıklardan oldu. Türkiye’nin AB üyeliği süreci 1963 yılında başlayan, ancak hala devam etmekte olan bir serüven. Ne zaman tamamlanacağı konusunda ise henüz kimsenin bir fikri yok. Medya Takip Merkezi (MTM), AB sürecine kamuoyunun tepkisini, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) raporunu ve medyayı inceleyerek ele aldı. İşte detaylar…

Türkiye’nin AB üyeliği 1963 yılında başlamış ve 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanmıştı. Bu süreçten sonra Türkiye, üyelik için ön koşulları sağlamak amacıyla birçok alanda yeni uygulamalar getirdi. Bu çerçevede 2002-2004 yılları arasında 8 Uyum Paketi, 2001 ve 2004 yıllarında da 2 Anayasa Paketi, TBMM'de kabul edildi.

17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası yaşandı. Zirve'de Türkiye'nin siyasi kriterleri yeteri ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlanması kararı alındı. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetler arası Konferans ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine başladı.

Halkın yüzde 78,9’u AB üyeliğine “evet” dedi

Türkiye’yi yakından ilgilendiren olayda, halkın tepkisi merak edilerek araştırma yapıldı. İKV tarafından Kasım ayı sonunda yaptırılan "2017 Kamuoyunda AB Desteği ve AB Algısı” araştırmasında, kamuoyunun AB üyeliği ile ilgili nabzı ölçüldü.

VIDEO: Avrupa Birliği AB ile Türkiye arasındaki inişli çıkışlı ilişki

Araştırmada dikkat çeken bir sonuç da Türkiye’nin üyeliğe destek verip vermediği oldu. Rapora göre, 2017 yılında yüzde 78,9’luk kesim AB üyeliğini desteklerken, yüzde 21,1’lik kesim ise karşı çıktı. Destek oranı 2015’te yüzde 61,8 iken, bu oran 2016’da artış göstererek yüzde 75,5 olmuştu.

İKV’nin araştırma sonucu, kamuoyunun AB konusundaki bilgi kaynağının, yüzde 89,3 oranı ile medya olduğunu ortaya koydu.

Medya Takip Merkezi’nin medya raporuna göre, AB ile ilgili 2017 yılı boyunca yazılı basında 148 bin 880, görsel basında 60 bin 609 ve internet medyasında 613 bin 842 haber yayınlandı.