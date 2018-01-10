10/01/2018 11:57


Ünlü kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı

İsviçre

İsviçre Alpleri'nin popüler kayak merkezlerinden Zermatt'ta 13 bin turistin mahsur kaldığı öğrenildi

Bölgeye 24 saatte en az 80 santimetre kar düşmesi sonucu oluşan çığ riski nedeniyle 13 bin turist mahsur kaldı. Kar yolları ulaşıma kapatırken, mahsur kalan turistler için bölgeye helikopter gönderildi.

FRANSA DA ETKİLENDİ

Zermatt'ın yanı sıra Fransız Alplerinde bulunan kayak merkezi Tignes de şiddetli karşı yağışından etkilendi. Bölgeye son 48 saatte 158 santimetre kar yağdı. İtalya'nın Fransa sınırında bulunan Sestriere merkezine ise 76 santimetre kar düştü.

 

 


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