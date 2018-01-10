10/01/2018 10:37


Uzayda 3 hafta kalan Japon astronotun boyu 9 santimetre uzadı

Japon astronot

BBC'nin haberine göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta bulunan Japon astronotun boyu yaklaşık 9 santimetre kadar uzadı

Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.


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