Flaş Honduras 7,6 şiddetindeki depremle sarsıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından alınan bilgiye göre Güney Amerika ülkesi olan Honduras'ta 7,6 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi

Depremle ilgili şu ana kadar ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi. Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras’ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir Tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.