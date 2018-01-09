09/01/2018 14:17


Flaş gelişme İdlib'de çatışmalar yoğunlaştı

idlib çatışma

Suriye'de İran destekli gruplar ile Esad rejimi karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmalar İdlib'de yoğunlaştı

Esad rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, güneyden Ebu Zuhur havalimanı çevresindeki muhaliflere karadan yoğun saldırılar düzenliyor.Rejim destekçisi güçler, muhalif askeri gruplar ile rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki Sincar beldesini ele geçirmesinin ardından, stratejik öneme sahip Ebu Zuhur havalimanına yöneldi.

Rusya, Esad rejimi ile İranlı yetkililerin komuta ettiği Afgan güçleri son 2 günde Sincar beldesinden 5 kilometre kuzeye, havalimanına doğru ilerledi.Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyen rejim destekçisi güçler, Ebu Zuhur havalimanına 9 kilometre kadar yaklaştı.

Ebu Zuhur havalimanı, İdlib il merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Havalimanı muhaliflerin denetimindeki Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in de güneyine hakim konumda yer alıyor. Bölgedeki hava saldırıları ve şiddetli çatışmalar nedeniyle son haftalarda binlerce aile nispeten güvenli buldukları İdlib'in kuzeyine göç etti. Sivillerin göçü devam ediyor.

Rusya'nın hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ'la taktik iş birliği sayesinde rejim güçleri üç hafta önce Hama ilinden kuzeye doğru İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ilerlemeye başlamıştı.

Beşşar Esad rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, İdlib il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve Ebu Zuhur havalimanından önceki en büyük yerleşim olan Sincar beldesini 2 gün önce ele geçirmişti.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti.

 

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