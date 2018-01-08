08/01/2018 11:26


Fransa'yı vuran kasırgada ölü sayısı artıyor

Eleanor kasırgası

Fransa'da etkili olan Eleanor kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi

Kasırga, ağaçların devrilmesine, çatıların yıkılmasına neden oldu. Burgundy bölgesindeki yerel kaynaklara göre, geçtiğimiz Perşembe gününden beri kayıp olan 80 yaşındaki bir adamın cesedi Ternin nehrinde bulundu. Bununla birlikte kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, yaralananların sayısı ise 25'e yükseldi.Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı. Resmi verilere göre, 35 bin hane halkının elektrik kesintileri oldu. Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı. Kasırganın neden olduğu hasarın 200 milyon avro (240 milyon dolar) olduğunu tahmin ediliyor.


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