08/01/2018 10:10


İdlib'de 4 ayrı patlama oldu en az 30 ölü var

İdlib patlama

Suriye'nin İdlib kentinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede meydana gelen 4 ayrı patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

İdlib merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 patlama meydana geldi.Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü. Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.


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