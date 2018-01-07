07/01/2018 23:39


KKTC'de seçim sonuçlarında şok gelişme

Kktc

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçim sonuçları belli oldu. 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi birinci oldu.

Avrupa Gazete/Girne/Hüseyin Turan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde s (KKTC) 190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, KKTC'de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.YSK'nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:

 

 

 

UBP: Yüzde 38.44

CTP: Yüzde 21.74

HP: Yüzde 17.08

TDP: Yüzde 8.35

DP: Yüzde 7.91

YDP: Yüzde 6.21

TKP: Yüzde 2.43

MDP: 0.08

 

Kesin seçim sonuçlarının sabahı bulması beklenirken partiler de umutlu bekleyiş devam ediyor. Kesin sonuçlar Avrupa Gazetesi’nde yayımlanacak. 

 

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