05/01/2018 08:10


Güney Kore'nin görüşme teklifini Kuzey Kore kabul etti

Kuzey kore ve güney kore

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye 9 Ocak tarihi için yaptığı görüşme teklifi kabul edildi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine söz konusu görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıkladı.

9 Ocak'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baek, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da söz konusu görüşmede ele alınacağını dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben söz konusu olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.


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