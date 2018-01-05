05/01/2018 05:57


New York'ta soğuk hava can aldı acil durum ilan edildi

abd haberleri

ABD'nin New York eyaletinde etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle bugüne kadar 3 bin uçuş iptal edilirken eyalette acil durum ilan edildi

''Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı. Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı.New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu. Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 


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