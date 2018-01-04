İsrail Gazze'deki tarım arazilerini bombaladı

Gazze'nin güney sınırında bulunan tarım arazileri İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı

Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı. İsrail, zaman zaman "Gazze'den füze atıldığı iddiasıyla" Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.