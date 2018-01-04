Donald Trump'tan İran ile ilgili çarpıcı açıklama

Birçok kişinin hayatını kaybettiği İran'daki gösteriler sırasında ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken bir açıklamada bulundu

İran’da gösteriler devam ederken, “dış güçler” tartışmasını alevlendirecek peş peşe açıklamalar geldi. Hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran’ın batısındaki Borujerd’de bir Avrupalı’nın gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan kişinin uyruğu belirtilmezken, Borujerd’in üst düzey yetkililerinden Hamidreza Abolhassani Tasnim ajansına konuştu.

Abolhassani, “Bir Avrupalı gözaltına alındı… Bu kişi Avrupalı istihbarat servisleri tarafından eğitildi ve göstericilere önderlik etti” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra ise ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump Twitter’da, “Yolsuzluk yapan hükümetlerini devirmeye çalışan İran halkına saygılar. Zamanı gelince ABD’nin büyük desteğini göreceksiniz” açıklamasını yapt