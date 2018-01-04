04/01/2018 06:07


Aşırı soğuk hava 16 can aldı

abd haberleri

ABD Ulusal Hava Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre son yılların en soğuk kışlarından birini yaşayan ABD'de şu ana kadar en az 16 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden, güneydoğusundaki Florida'ya kadar doğu kıyısındaki bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdığı bildirildi.

Eyaletin Tallahassee kentine 1989'dan bu yana ilk kez kar yağarken, bölgede uzun yıllar sonra kar gören Amerikalıların şaşkınlıkları sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

Niagara Şelalesi'nin bazı bölümleri dondu

ABD ile Kanada sınırında yer alan ünlü Niagara Şelalelerinin bazı bölümlerinin de donmasına neden olan aşırı soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi. Hava sıcaklığının kuzeydoğu eyaletlerinde sıfırın altında seyrederken ülkedeki soğuklara, perşembe günü doğu kesimleri etkileyecek yeni bir fırtınanın da ekleneceği açıklandı.

 

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