2018 yılı deprem yılı olacak

ABD'deki Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl Dünya 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin artış gösterdiği bir periyoda girdi

Bu döngü 5 yılda bir gerçekleşiyor. Depremlerdeki artış sebebi ise “dünyanın dönme hızındaki yavaşlama” olarak açıklanıyor. Bu yavaşlamanın yerkürenin çekirdeğinde değişiklikler yarattığı ve bunun sarsıntılara neden olduğu belirtildi.

2017'DE SAYI 6'YDI

1900'lü yıllardan beri devam eden bu döngüden en çok etkilenen yerlerin, ekvator ve tropik bölgeler olması bekleniyor. Özellikle bu bölgelerde 20 büyük depremin meydana gelmesi öngörülüyor. Ancak bazı bilim insanları ise somut bir kanıt olmaması nedeniyle durumu ‘tesadüf' olarak nitelendiriyor. Geçen yıl 7 ve üzerinde olan depremlerin sayısı ise toplam 6'ydı. Meksika'da 8.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş 98 kişi ölmüştü.