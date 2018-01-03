Almanya'dan İran ile ilgili önemli açıklama

İran'da yaşanan protestolar ve can kayıplarıyla ilgili Almanya da açıklama yaptı

Almanya’dan İran’da yaşanan olaylarla ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer tarafından yapılan açıklamada, “Federal Hükümet, İran’ın sokaklarında şu anda cesaretle gerçekleştirdikleri ekonomik ve politik protestoların yasal olduğunu düşünüyoruz ve onlara saygı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP DA DESTEK VERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump da İran’daki göstericilerin en büyük destekçilerinden. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran’ın varlığı yağmalanıyor. Değişimin Zamanı” ifadelerini kullanmıştı.