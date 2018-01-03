03/01/2018 09:25


Otobüs uçuruma yuvarlandı 48 ölü var

otobüs kazası

Peru'nun başkenti Lima çevresinde otobüs uçuruma düştü. Kaza sonucunda 48 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 57 yolcusu bulunan otobüs, bir traktör römorkuyla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.Uçurumun dibindeki Pasifik Okyanusu sahiline kadar yuvarlanan otobüsteki yolculardan 48'i yaşamını yitirdi.

Gönüllü itfaiye biriminden Claudia Espinoza, sahile doğrudan yol bulunmadığı için arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.Espinoza, polis ve itfaiye çalışanlarının 6 yaralıyı helikopterlerle yakınlardaki hastanelere kaldırdığını, 3 yolcunun kayıp olduğunu bildirdi. Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


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