03/01/2018 07:31


Birleşmiş Milletlerden İran için 'saygı duyun' açıklaması

Birleşmiş Milletler

İran'da devam eden protesto gösterilerinin ardından BM 'İran halkının barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiği' açıklamasında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İran'daki protestoları yakından takip ettiğini ve İran hükümeti ya da başkalarıyla temas kurma konusunu değerlendirdiğini söyledi. BM'nin ne tür temasların "yararlı" olacağını ele aldığını ve daha fazla şiddet olaylarının yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Haq, "BM, İranlıların barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını bekliyor." dedi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.


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