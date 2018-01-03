03/01/2018 07:19


Kuzey Kore lideri 9 Eylül 2018 için şimdiden talimat verdi

Unha-4

Kuzey Koreli eski bir yetkili Kim Jong-un ülkenin 70. kuruluş yıldönümü için ülkenin en büyük füze yapımı için bilim insanlarına talimat verdiğini iddia etti

BBC Türkçe’nin haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin, ülkenin 70. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de fırlatılmaya hazır olmasını istedi. Gazetede ismi açıklanmayan eski Kuzey Koreli yetkilinin, ülkenin füze programında görev almış bir kişi olduğu ve Kuzey ile bağlantısının hâlâ sürdüğü iddia edildi.

Yeni füzenin Unha-4 ismini taşıyacağı ve Unha-3 uzun menzilli füzesinin daha büyük versiyonu olacağı belirtildi. Pyongyang, Unha-3’ün yörüngeye uydu yerleştirmek için üretildiğini savunuyor. Yaklaşık 30 metre boyunda olan Unha-3, eski Sovyetler Birliği’nin Scud balistik füzelerinin teknolojisinden örnek alınarak yapılmıştı. Eski yetkili Unha-4’ün gövdesinin yapımının bittiğini, yetkililerin füzeyi fırlatmaya hazır hale getirmek için 6 aylık daha bir süreye ihtiyaç duyduğunu savundu.

 


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