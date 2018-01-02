Hamaney İran'daki yaşananlar hakkında ilk kez konuştu

İran'da günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 27'ye yükseldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkede yaşananları değerlendirdi

İran Lideri, "Düşman, İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar, son günlerdeki olaylarda, para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için İran'a karşı bir ittifak oluşturdu" diye konuştu.

İran'da perşembe günü ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar, bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüştü.Protestolar, büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da ülkedeki gergin atmosfer hala devam ediyor.

Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu.

Ülkenin Adalet Bakanı Ayatollah Sadeq Amoli Larijani tüm savcılara 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gerçekleşen en büyük gösterilerde, kamu mallarına ve özel mülke zarar veren isyancıların davalarında ciddi cezalar verilmesini emretti.İran'da perşembe günü ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar, bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüştü. Protestolar, büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da ülkedeki gergin atmosfer hala devam ediyor.