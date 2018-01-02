02/01/2018 10:35


Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kritik teklif

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Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları öncesinde Güney Kore, Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulundu

Güney Kore, iki ülkenin heyetlerinin 9 Ocak'ta görüşmesini teklif etti. Kim, yılbaşı konuşmasında oyunlara katılabileceklerini belirtmiş ve "acilen bunu görüşmeyi" önermişti. Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Salı günü yaptığı açıklamada Kuze'ye, 'ateşkes köyü' olarak bilinen Panmunjom'da görüşme önerisi yaptı.

Cho, "Güney ve Kuzey'in, Kuzey Kore heyetinin Pyeongchang Oyunları'na katılımı ve iki Kore arasındaki bağların geliştirilmesi için karşılıklı menfaat gibi konuları tartışmak üzere yüz yüze oturacaklarını umut ediyorum" dedi.

'Olimpiyat Oyunları barış için şans'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Salı günkü bakanları kurulu toplantısında Kim'in yorumlarını olumlu karşıladığını belirtti. Moon, Olimpiyat Oyunları'nın "barışa doğru yönelmek için çığır açıcı bir şans olabileceği" görüşünü tekrarladı.

Kış Olimpiyatları gelecek ay Ganwon kentine bağlı Pyeongchang ilçesinde düzenlenecek. Güney'in çağrısına Pyongyang'dan henüz bir cevap gelmedi.

Gerçekleşmesi durumunda 9 Ocak'taki görüşmelere kimin katılacağı da henüz belli değil.İki ülke, sınırlarındaki silahsızlandırılmış bölgede yer alan bu köyde daha önce tarihi görüşmeler yapmıştı.Kuzey ve Güney arasındaki son üst düzey görüşme, 2015'te, ortak sanayi bölgesi Kaesong'da yapılmıştı. Görüşmelerde herhangi bir karara varılamamış, taraflar toplantının içeriğiyle ilgili de kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemişti.


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