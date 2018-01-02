02/01/2018 07:45


Londra için korkutan gelişme, ölümle sonuçlanan saldırılar artıyor

polis

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Saldırılardaki artışı ana sayfa manşetine taşıyan Guardian gazetesi, 2017 yılının, İngiltere ve Galler'de, son yılda en fazla genç ve çocuğun bıçaklı saldırılarda öldürüldüğü yıl olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan, dört yıl önce Birmingham kentinde uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında oğlunu kaybetmesinin ardından bu tarz saldırılara karşı bir kampanya başlatan Alison Cope, hükümeti, konuyla ilgili yeterli adım atmamakla suçladı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, '2018'de bu sorunla ilgili yorulmaksızın çalışacaklarını' söyledi.Geçen ay, İngiltere Emniyet Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, başkentteki bıçaklı saldırılarla mücadele için ek kaynağa ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.Saldırılarda ölenlerin önemli bir bölümü gençlerden oluşuyor.

Londra'da yılbaşı gecesi birbirinden bağımsız olarak yaşanan saldırılarda da yaşamını yitirenler dört genç erkekti. Kurbanlardan ikisi 20 diğerleri ise 17 ve 18 yaşlarındaydı.


altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları
yarıyıl tatili
MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak
Mesut Berna Yılmaz
Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı
kadın cinayeti
2017 yılının en acı raporu '409 kadın cinayete kurban gitti'
polis
Londra için korkutan gelişme, ölümle sonuçlanan saldırılar artıyor
İlgili Haberler
İngiltere

İngiltere İran'da yaşanan kaos hakkında ne düşünüyor

netanyahu

İran'daki olaylara ilişkin Netanyahu'dan açıklama

birleşmiş milletler

BM'den korkutan açıklama 'Dünyayı 2018 yılında yeni tehlikeler bekliyor'

iran protesto gösterisi

İran'da çatışmalar sürüyor ölü sayısı yükseldi

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları

yarıyıl tatili

MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak

Mesut Berna Yılmaz

Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı

kadın cinayeti

2017 yılının en acı raporu '409 kadın cinayete kurban gitti'

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam