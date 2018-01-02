İran'daki olaylara ilişkin Netanyahu'dan açıklama

İran'da birçok kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, “İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim” dedi.