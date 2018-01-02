02/01/2018 07:22


BM'den korkutan açıklama 'Dünyayı 2018 yılında yeni tehlikeler bekliyor'

birleşmiş milletler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl nedeniyle yaptığı açıklamada 2018 yılı için dünyayı bekleyen tehlikeler konusunda insanları uyardı

Guterres, “2018’in ilk gününde, alarm çalıyorum. Dünyamız için alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum” uyarısını yaptı.Guterres, BM Genel Sekreterliği görevini üstlendiği 2017 yılına atıfta bulunarak,  geçen yılki konuşmasında 2017 yılını “barış yılı” yapma çağrısını hatırlattı ve “Maalesef tam tersi oldu” dedi. Guterres, 2017 yılında krizlerin arttığına ve yeni tehlikelerin oluştuğuna dikkat çekti.

Guterres pazar günü yayımlanan yeni yıl konuşmasında yaptığı uyarıyı başta, Soğuk Savaş Dönemi’nden bu yana hiç olmadığı kadar artan nükleer silah endişesine dayandırdı. Uluslararası toplumu birlik olmaya çağıran BM Genel Sekreteri, “sorunların ancak birlik olunarak aşılabileceğini” vurguladı.

Guterres, “Krizleri aşabilir, nefreti yenebilir ve ortak değerleri savunabiliriz. Ancak bunu sadece birlikte yapabiliriz” şeklinde konuştu. BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğinin etkileri, artan sosyal eşitsizlik ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, “Milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının artışa geçtiğini” belirtti.

“Buna karşı ancak birlikte mücadele edebiliriz, geleceğimiz buna bağlı” diyen Antonio Guterres, dünya genelinde devlet ve hükümet başkanlarına da çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri, ortak hedeflerle insanlardaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesini istedi.

 


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