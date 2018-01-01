01/01/2018 15:31


İran'da çatışmalar sürüyor ölü sayısı 12'ye yükseldi

iran gösteri

İran'daki protesto gösterilerinde her geçen saat ölü sayısı artıyor. Son habere göre ölü sayısı 12 oldu

İran devlet televizyonunun geçtiği son dakika haberinde ekonomi protestolarında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiği ifade edildi.Öte yandan 400’den fazla kişinin de gözaltında olduğu açıklandı.İran’da 2009 yılından bu yana en büyük protesto gösterileri yaşanıyor.

Ruhani’den çağrı

İran ajanslarının aktardığına göre Pazar akşamı kabine toplantısında konuşan Ruhani, “Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir” dedi ve ekledi:

“Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı.


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