İran'daki protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi

İran basınında yer alan habere göre ülkedeki protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Güvenlik güçlerinin, polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan 'silahlı protestocuları' püskürttüğü belirtildi.

RUHANİ POSTERLERİ İNDİRİLİYOR

Türkiye sınırına yakın konumdaki Urumiye'de akşam sokağa çıkanlar rejim aleyhtarı sloganlar attı. Sosyal medyaya yansıyan çarpıcı bir görüntüde ise, ruhani lider Ayetullah Hamaney'in posteri indiriliyor.

İsfahan yakınlarında da polisin göstericilere ateş açtığı, çıkan çatışmalarda bazı araçların ateşe verildiği bildiriliyor.

"POLİS, GİT VE HIRSIZLARI YAKALA"

Nurabad ve Takestan gibi şehirlerin sokaklarında da alevler yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarından birinde ise, gözaltına alınan bir protestocu polislere "Polis, git ve hırsızları yakala" diye bağırıyor.