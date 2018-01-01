01/01/2018 12:42


İran'daki protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi

iran protesto

İran basınında yer alan habere göre ülkedeki protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Güvenlik güçlerinin, polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan 'silahlı protestocuları' püskürttüğü belirtildi.

RUHANİ POSTERLERİ İNDİRİLİYOR

Türkiye sınırına yakın konumdaki Urumiye'de akşam sokağa çıkanlar rejim aleyhtarı sloganlar attı. Sosyal medyaya yansıyan çarpıcı bir görüntüde ise, ruhani lider Ayetullah Hamaney'in posteri indiriliyor.

İsfahan yakınlarında da polisin göstericilere ateş açtığı, çıkan çatışmalarda bazı araçların ateşe verildiği bildiriliyor.

"POLİS, GİT VE HIRSIZLARI YAKALA"

Nurabad ve Takestan gibi şehirlerin sokaklarında da alevler yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarından birinde ise, gözaltına alınan bir protestocu polislere "Polis, git ve hırsızları yakala" diye bağırıyor.


Yılbaşı gecesi
Yılbaşı gecesi en çok izlenen program belli oldu
Kemar Lawrence
Fenerbahçe Jamaikalı Kemar Lawrence'yi istiyor
Dusko Tosic
Dusko Tosic Beşiktaş'a veda mı ediyor
antalya
Yılın ilk gününde Antalya'da deniz keyfi
iran protesto
İran'daki protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi
İlgili Haberler
iran protesto

İran'daki protestoda can kaybı artıyor

Kosta Rika

Kosta Rica'da uçak düştü 12 ölü var

Theresa May

İngiltere Başbakanı May'ın yeni yıl mesajı

Kim Jong-un

Kuzey Kore liderinden ABD'ye tehdit dolu açıklama

Son Dakika Haberleri
Yılbaşı gecesi

Yılbaşı gecesi en çok izlenen program belli oldu

Kemar Lawrence

Fenerbahçe Jamaikalı Kemar Lawrence'yi istiyor

Dusko Tosic

Dusko Tosic Beşiktaş'a veda mı ediyor

antalya

Yılın ilk gününde Antalya'da deniz keyfi

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam