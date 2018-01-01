İran'daki protestoda can kaybı artıyor

İran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti. Gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi

Türkiye sınırına yakın konumdaki Urumiye'de akşam sokağa çıkanlar rejim aleyhtarı sloganlar attı. Sosyal medyaya yansıyan çarpıcı bir görüntüde ise, ruhani lider Ayetullah Hamaney'in posterinin indiriliyor. Görüntüler Tahran yakınlarındaki Pardis'te akşam saatlerinde çekildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI, ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

İsfahan yakınlarında da polisin göstericilere ateş açtığı, çıkan çatışmalarda bazı araçların ateşe verildiği bildiriliyor.Nurabad ve Takestan gibi şehirlerin sokaklarında da alevler yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarından birinde ise, gözaltına alınan bir protestocu polislere "Polis, git ve hırsızları yakala" diye bağırıyor.

ÜLKEDE BİR TABU YIKILDI

Reuters haber ajansı, protestolar sırasında ülkede bir tabunun yıkıldığını bildiriyor. Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.

İSRAİL'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'daki protestoların başarılı olmasını umduğunu söyledi. Katz, Ortadoğu'daki ezeli düşmanlar arasında yeni bir gerilimi tetikleyebilecek açıklamayı bir radyo röportajında yaptı.

RUHANİ: İRANLILAR, HÜKÜMETİ PROTESTO ETMEKTE ÖZGÜRDÜR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti'ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" diye konuştu.