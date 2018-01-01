İngiltere Başbakanı May'ın yeni yıl mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı

Başbakan Theresa May, yeni yılda İngilizlerin "yenilenmiş özgüven ve gurur" hissedeceğini söyledi.Brexit'in 2018'de de önemli konuların başında geleceğini ancak hükümetin tek hedefinin bu olmadığını söyleyen May, eğitim ve sağlık sistemine yatırım yaparak sıradan insanların hayatlarını değiştireceklerini belirtti.May, 2018'de "daha güçlü ve daha adil bir toplum" hedeflerine yaklaşacaklarını açıkladı.

2017'de baskın seçim düzenleyerek parlamentoda çoğunluğunu kaybeden Theresa May, bu durumun getirdikleri zorlukları kabul ederken "Gerçek test karşınıza çıkan zorluklarla nasıl yüzleştiğinizdir" dedi.