29/12/2017 08:05


ABD'de çıkan yangın 12 can aldı

abd yangın

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda 12 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bronx Hayvanat Bahçesi yakınında beş katlı bir binada yangın çıktı.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olay yerinde yaptığı açıklamada yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin ise yaralandığı söyledi.Olayı New York'ta meydana gelen "en kötü yangın trajedisi" olarak nitelendiren Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.Olay yerine yaklaşık 170 itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını söyledi.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

 

vatan oz
Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL
kanal d yayin akisi
29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
29 Aralık 2017 TRT 1 yayın akışı
İlgili Haberler
İran'ın Ankara Büyükelçiciği

İran 'Gerekli değilse Türkiye'ye seyahat etmeyin'

manolya ağacı

39 başkan gören ağaç Trump'ın talimatıyla kesiliyor

IŞİD

Bomba iddia 300'e yakın IŞİD'li terörist Türkiye'de saklanıyor

abd

ABD'den Kuzey Kore'ye yönelik flaş karar

Son Dakika Haberleri
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

kanal d yayin akisi

29 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

29 Aralık 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Aralık 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yeni Yıl Yeni Umutlar

Yeni bir yıla daha girdik Allah’ın izniyle. Yeni yıl demek yeni umutlar demektir. Yeni yıl demek beklentilerimizin gerçekleşmesi için iple çektiğimiz zaman dilimidir. İnşallah hayırlı ...

Devam