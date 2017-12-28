39 başkan gören ağaç Trump'ın talimatıyla kesiliyor

Beyaz Saray'ın içinde bulunan 39 başkan gören 200 yıllık tarihi ağaç kesiliyor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ağacın kesilmesini ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın, ziyaretçilerin güvenliği için talep ettiği belirtiliyor.“Jackson” adı verilen manolya ağacını, 1865-1869 yılları arasında görev yapan ABD’nin 17’inci başkanı Andrew Johnson, kaybettiği eşi için dikmişti.

ABD siyasi tarihinin en köklü tanıklarından olsa da, uzmanlara göre manolya ağacı zar zor ayakta durabiliyor.Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’ın açıklamasına göre, First Lady Melania Trump, “başkanlık helikopteri havalandığında ağacın önünde duran basın mensupları ve ziyaretçileri tehlikeye soktuğu” için ağacın kesilmesi kararını verdi.

Melania Trump’ın aynı yere yeni bir ağaç dikilebilmesi için de fidelerin bırakılmasını istediği belirtildi.Ağaç bugüne dek çok sayıda tarihi törene ev sahipliği yaptı. Amerikan İç Savaşı’nı da gördü, 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı’nı da.Siyasi dalgalanmalarla geçen yıllar, ağacı da yordu.

1970’li yıllarda ağacın köklerinin bir bölümü topraktan sökülünce, açıkta kalan kovuğu çimento ile kaplanmıştı. Bazıları bu rutin uygulamanın aslında ağaca geri dönülemez bir zarar verdiğini söyledi.1981’de çimentonun yerine ağacı sabitleştirebilmek için bu defa dev halatlar kullanıldı.Uzaktan bakıldığında son derece görkemli görünse de, CNN International’ın haberine göre botanik uzmanları ağacın yapay desteklerle ancak ayakta kalabildiğini söylüyor.