25/12/2017 16:51


Moskova'da otobüs metro istasyonundaki yayaların arasına daldı

Moskova

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, metro istasyonundaki yayaların arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi.” dedi.Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.


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