25/12/2017 13:17


Kabil'de IŞİD saldırısı en az 10 ölü ve 5 yaralı var

intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı binası çevresinde terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı

Güvenlik yetkilileri, olay yerine yürüyerek gelen saldırganın işe gitmekte olan istihbarat görevlilerini hedef alarak üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini söyledi.Ölenler ve yaralananlar arasında istihbarat merkezinde çalışanların yanısıra o sırada tesadüfen arabasıyla bölgeden geçmekte olan bir kadının da bulunduğu bildirildi.Kabil'deki hastanelerden gelen bilgiler an kaybının artabileceğini gösteriyor.Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afganistan'da Ocak 2015'ten bu yana aktif olan IŞİD geçen hafta da yine Afgan istihbarat servisine ait bir eğitim merkezini hedef almıştı.

İntihar saldırıları arttı

Son aylarda Afganistan'da intihar saldırıları artmıştı.Ekim ayında Şiilerin gittiği bir camide düzenlenen saldırıda en az 39 kişi ölmüştü.

Daha önce Mayıs ayında ise Kabil'de diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de düzenlenen saldırıda 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Bu, aynı zamanda 2001 yılında Taliban yönetiminin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince devrilmesinden bu yana düzenlenen en kanlı saldırıydı.

 
İlgili Haberler
Kuzey Kore

Kuzey Kore 'BM Genel Konseyinde alınan kararlar savaş nedeni'

Guatemala

Guatemala Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

noel baba gösterisi

'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale

Londra protesto

Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük

Son Dakika Haberleri
Ahmet Şık

Mahkeme başkanı ile Ahmet Şık tartışınca duruşmaya ara verildi

şehit haberleri

Şemdinli'den acı haberler peş peşe geldi şehit sayısı artıyor

İsmet İnönü

İsmet İnönü vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'de anıldı

asgari ücret zam

Yeni yılda asgari ücret kaç lira olacak

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam