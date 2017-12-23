23/12/2017 19:27


'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale

noel baba gösterisi

ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek amacıyla Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen "Noel Baba"lı gösterilere İsrail askerleri sert müdahalede bulundu

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de gösteri düzenledi. İsrail askerleri, aralarında "Noel Baba" kıyafeti giyen kişilerin de bulunduğu göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı.

Müdahale sırasında kısa mesafeden eline gaz kapsülü isabet eden AA foto muhabiri Hişam Ebu Şegra yaralandı. Ebu Şegra, hastanede tedavi altına alınırken, göstericilerden bazıları da göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor

Kaynak: AA


Atiker Konyaspor Fenerbahçe
Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı
Mustafa Tosun
Belediye başkanı hakkında şok eden taciz iddiası
binali yıldırım
Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı
noel baba gösterisi
'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale
Londra protesto
Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük
İlgili Haberler
Londra protesto

Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük

Agung Yanardağı

Agung Yanardağı yeniden kül ve duman yükseliyor

Jim Mattis

ABD Savunma Bakanından çarpıcı Kuzey Kore açıklaması

Donald Trump

'Donald Trump Kudüs ile ilgili yeni açıklama yapabilir'

Son Dakika Haberleri
Atiker Konyaspor Fenerbahçe

Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı

Mustafa Tosun

Belediye başkanı hakkında şok eden taciz iddiası

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı

Nazlı Çelik Engin Öztürk

Nazlı Çelik ve Engin Öztürk aşk mı yaşıyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam