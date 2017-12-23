23/12/2017 19:24


Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük

Londra protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto ettiler

Londra merkezli "Palestine Forum in Britain (PFB)" adlı sivil toplum kuruluşunca düzenlenen ve İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten aktivistlerin destek verdiği gösteri için eylemciler Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Farklı yaş grubundan yaklaşık 30 protestocunun katıldığı eylemde, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterilerek, ABD Başkanı Donald Trump, açıklamaları sebebiyle eleştirildi.

Eylemde ayrıca ABD yönetiminin Kudüs kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve kabul edilemeyeceği hatırlatılarak, İngiliz hükümeti başta olmak üzere uluslararası topluma ABD'ye baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Protestoda göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıdı, İngilizce ve Arapça "Ellerinizi Kudüs'ten çekin" ve "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı

Bu arada Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen bir başka grup da İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere destek verdi. Grup adına yapılan açıklamada, Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneyd başta olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması talep edildi.


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