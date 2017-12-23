23/12/2017 19:22


Agung Yanardağı yeniden kül ve duman yükseliyor

Agung Yanardağı

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamaya göre Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül püskürtmeye başladığı öğrenildi

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da en yüksek alarm seviyesinin, yanardağın sadece 10 kilometrelik çapında geçerli olduğunu ve bu alanın dışında tehlike bulunmadığını açıkladı.

Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardağda enerji salınımına bağlı olarak sıklıkla patlamalar yaşanmasının olağan olduğunu belirterek, bunun endişelenilmesi gereken bir durum olmadığını ifade etti. Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.


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