23/12/2017 18:24


'Donald Trump Kudüs ile ilgili yeni açıklama yapabilir'

Donald Trump

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı son açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Kudüs ile ilgili yeni açıklamalar yapabileceğini bildirdi

Haniye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var" dedi. Haniye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Haniye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Haniye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti. İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Haniye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir" ifadesini kullandı.


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