BMGK'da Kuzey Kore tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Kuzey Kore'nin peş peşe balistik füze denemeleri nedeniyle sert yaptırımlar içeren tasarı kabul edildi

Güvenlik Konseyi'nde nadir olarak rastlanan oy birliği hali, geçtiğimiz gün kabul edilen Kudüs tasarısının ardından BM tarihine girdi.Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye ve Yemen BM Genel Kurulu'na "Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesinin yasa dışı sayılmasını" öneren tasarıyı getirmişti. Tasarı, Trump yönetiminin tüm tehditlerine rağmen, 128'e karşı 9 oyla BM Genel Kurlu'nda kanul edilmişti.