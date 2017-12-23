İsrail askerlerinin müdahalesi sert oldu 2 ölü 247 yaralı

İsrail askerleri tarafından Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına karşı gösterilere müdahale edildi. Olay sonucunda 2 Filistinli hayatını kaybederken 247 kişinin yaralandığı öğrenildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki müdahalelerinde gerçek mermiyle 65, plastik mermiyle 111 ve çeşitli sebeplerle 71 kişi olmak üzere 247 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, 442 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, şehit olan Filistinlilerin isimlerinin Zekeriya el-Kefarine (24) ve Muhammed Nebii Muhaysin (30) olduğunu belirtti.

Batı Şeria'daki müdahaleler

İsrail askerleri, Beytüllahim’in kuzey girişi, Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişi, El-Halil kenti, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol noktası ve Ramallah'ın Belin, Nalin ve Nebi Salih beldelerinde düzenlenen gösterilere de müdahale etti.Tulkerm, Selfit, Kalkilya kentlerinin bazı beldelerinde ve Nablus kentinin güneyindeki Havara askeri kontrol noktasında da benzer müdahaleler yaşandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki müdahalelerinde 5’i gerçek, 27’si plastik mermiyle, 4’ü darp edilerek yaralanan 36 Filistinliye sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 42 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.Öte yandan İsrail askerlerinin Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişinde yaşanan olaylarda bir Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.