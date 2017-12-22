Filistin lideri Mahmud Abbas'tan ABD'ye flaş çağrı

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD tarafından bundan sonra önerilecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini bildirdi

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abbas, "ABD bundan böyle barış sürecinde dürüst olmayan bir arabulucudur. ABD tarafından önerilecek hiçbir planı kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.Abbas, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kudüs'ü başkent ilan etme kararına karşı oy kullanan ülkelere mali yardımı kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da kınadı.

Dün BM Genel Kurulu'nda, Trump'un tek yanlı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını fiilen geçersiz kılan bir karar tasarısı büyük bir çoğunlukla kabul edilmişti. 128 oyla alınan kararın bağlayıcılığı ise bulunmuyor.