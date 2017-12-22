İsrail polisinin Kudüs sokaklarında müdahalesi sert oldu

BM Genel Kurulu'nda yapılan Kudüs tasarısı ABD'nin tehditlerine rağmen oy çoğunluğuyla kabul edildi. Bugün İsrail polisi Kudüs'te sert müdahalede bulundu

Ramallah’ın Beytil kasabasında Cuma namazı sonrası Filistinli göstericilere İsrail askeri müdahale etti.Batı Şeria’da ve Kudüs’te İsrail polisi ve askeri koordineli olarak kadın, erkek, yaşlı demeden şiddet uyguladı.Yaralanan göstericileri almaya çalışan İsrail askerleri direnen göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.

İsrail askerlerinin sert müdahalesi sırasında bir gazeteci de yaralandı, yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi devam ediyor.İsrail askerleri zaman zaman gazetecilere de gaz bombaları attı. Bazen de Filistinli protestocuların attığı taşlar basın mensuplarına isabet etti. Reuters’ın aktardığı fotoğraflarda İsrail askerinin bir Filistinlinin pantolonunu indirmesi tepki çekti.