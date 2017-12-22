Büyük felakette 8 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de etkili olan Tembin tayfunu nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Felakette 8 kişi hayatını kaybetti

Güneydeki Lanao del Sur ilinde toprak kaymaları ve su baskınlarında 7 kişi ölürken, Bukidnon bölgesinde 3 yaşında bir kız çocuğunun cesedi bulundu.Lanao del Sur Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi Başkanı Saripada Pacasum Jr. GMA News'e yaptığı açıklamada, en az 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Yağmurun durduğunu, arama kurtarma ekiplerinin yolları temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını aktaran Pacasum, elektrik direklerinin devrilmesinin ekiplerin işlerini zorlaştırdığını ifade etti.