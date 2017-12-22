Suriye'den Türkiye ve ABD'ye 'geri çekilin' çağrısı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi yaptığı son açıklamada Türkiye ve ABD askerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi

Cenevre görüşmelerinde Suriye heyeti başkanı Beşar Caferi toplantının bitiminde basına yaptığı açıklamada; “Suriye hükümetinin, Türkiye güçlerinin Suriye topraklarında bulunmasını açık bir ihlal ve saldırı niteliğinde gördüğünü vurgularken, tüm yabancı güçlerin derhal ve koşulsuz bir şekilde tüm Suriye topraklarından çekilmelerini talep ettiğini” kaydetti‏.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ABD’nin güçlerini Suriye hükümetinin onayı olmaksızın Suriye topraklarında bulundurma ısrarının Suriye’nin egemenliğine ilaveten BM misakı, kararları ve tüm uluslararası kanunlara aykırı olduğunun bir kez daha altını çizdi‏.

Caferi, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye'de bulunmasının açık bir saldırganlık olduğunu söyleyerek, ülkedeki askerlerin geri çekilmesini talep etti. Suriye ile Türkiye arasında hiçbir diyaloğun olmadığına dikkat çekerken, “Bu rejim terörü destekliyor ve sınırlarını teröristlere açtı” dedi.

Caferi Suriye ve halkına yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi haricinde uygulanmasıyla tamamen kanunsuz ve gayrı meşru olduğuna dikkat çekerken, Suriye halkının yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini de belirtti‏.