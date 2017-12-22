22/12/2017 10:51


İsrail basınından Kudüs tasarısına ilişkin yorumlar

israil basını

İsrail basını Kudüs'ün geleceği ile ilgili karar tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesini son dakika olarak geçti

İsrail'in sol eğilimli gazetesi Haaretz, kararı "BM, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddederek Trump ve Netanyahu'ya darbe indirdi" başlığıyla verdi. Aynı gazetede kararla ilgili yayınlanan bir analizde de "BM'deki oylama İsrail'e atılan yumuşak bir azardı ancak Trump'ın yüzüne indirilen şiddetli bir tokattı" yorumunda bulunuldu.

Yediot Aharonot gazetesi de kararı okuyucularına "BM, ABD'nin Kudüs kararını hükümüz, geçersiz ilan etti" başlığıyla duyurdu. BM kararının ardından Yediot Aharonot'un internet sayfasında "Trump Kudüs'ü bölüyor" başlığıyla verilen bir yorumda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması İslam dünyasında bir isyanı tetikledi." ifadesine yer verildi. Haberde, "Trump'ın kararıyla heyecanlanan Başbakan Netanyahu yeniden seçim kazanmış gibi mutlu görünüyor ancak şeytan ayrıntıda gizlidir. Bunu anlamak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmedeki yorumlara dikkatlice bakmalıyız. Erdoğan, 'İsrail, Trump'ın bu kararıyla tüm terör faaliyetleri için ödüllendirildi. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.' dedi. Başka bir ifadeyle Kudüs artık bölündü." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Sağcı Jerusalem Post gazetesi ise "BM kararı lehine oy kullanan 128 ülke Trump'ın Kudüs politikasını yere vurdu" başlığını kullandı.

İsrail'in beş dilde yayın yapan en büyük haber portalı Times of Israel de kararı "BM, Trump'a meydan okudu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 9'a karşı 128 oyla reddetti" ifadeleriyle geçti.


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