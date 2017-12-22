Atina'da Temyiz Mahkemesine bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Lukareos Caddesi'nde bulunan Temyiz Mahkemesi binasının girişine bırakılan bomba patladı

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi.Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin “Efimerida Sintakton” gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti. İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.Saldırıyı üstlenen kimse henüz olmadı.