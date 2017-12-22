O isim ABD'ye meydan okudu

Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Filistin'e ahip çıkarak ABD'ye meydan okudu

BM'deki oylamadan önce konuşma yapan Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada, Filistin'e sahip çıktı ve ABD'nin sözünden çıkmayan bazı sözde Müslüman liderlere ders niteliğinde konuşma yaptı. Moncada, "Buradan ABD hükümetine sesleniyorum. Dünya satılık değildir, dünya satılık değildir. Artık Birleşmiş Milletleri provoke etmeyi sonlandır" ifadelerini kullandı.