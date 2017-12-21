21/12/2017 23:04


Oylama sonucunun ardından Nikki Haley objektiflere böyle yansıdı

Nikki Haley

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin veto ettiği Kudüs tasarısının kabul edilmesiyle ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in çıkan karar karşısında uğradığı hayal kırıklığı objektiflere yansıdı

Oylama öncesi yaptığı açıklamalarda BM ülkelerini tehdit eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, çıkan kararla büyük hayal kırıklığına uğradı. Haley'in o anda çekilen fotoğrafı sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi.


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