21/12/2017 22:42


Mahmud Abbas 'Oylama sonucu Filistin için zafer'

Mahmud Abbas

ABD'nin veto ettiği Kudüs tasarısının BM Genel Kurulunda çoğunluk oy ile kabul edilmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıklama yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Oylama sonucu Filistin için bir zafer" yorumunda bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Redine, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkından yana olduğunu, tehdit ve şantaja rağmen uluslararası kararlara aykırı hareket etmediğini gösterdi." dedi.

"Bu karar bir kez daha göstermiştir ki, Filistin'in haklı davası uluslararası toplumun desteğini almaktadır ve herhangi bir makamın alacağı kararlar realiteyi değiştiremez. Kudüs, işgal altındadır ve uluslararası kanuna tabidir." ifadesini kullanan Ebu Redine, İsrail işgali son buluncaya ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kuruluncaya kadar BM ve tüm uluslararası forumlardaki çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

 

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