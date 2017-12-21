Netanyahu 'İsrail BM Genel Kurulunda alınan kararı reddediyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yapılan Kudüs tasarısı oylamasının kabul edilmesine ilişkin alınan karar sonucunda konuyla ilgili ofisinden yazılı açıklama yaptı

Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, BM'nin kararını reddettiğini, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da çok sayıda ülkenin karar lehine oy kullanmamasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi. Açıklamada, takındığı kesin tavır için Trump'a ve İsrail lehine oy kullanan ülkelere teşekkür edildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon da yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin BM'nin kararını kınadığını belirtti. Nahshon, bazı ülkelerin karara karşı oy kullandığını, bazılarının çekimser kaldığını ifade ederek, bunun "önemli" olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in ilk BM Temsilcisi Abba Eban'ın BM hakkında "Cezayir 'dünya düzdür ve sebebi İsrail'dir' içerikli bir karar tasarısı sunsa, bu tasarı 13'e karşı 164 oyla kabul edilir, 26 ülke çekimser kalırdı" şeklinde yaptığı açıklamayı hatırladık." ifadeleriyle alaycı bir üslup kullanarak kararı eleştirdi.